Pellegrini'den Fenerbahçelileri üzecek açıklama

Real Betis teknik direktörü Manuel Pellegrini, Fenerbahçe’nin ilgilendiği Guido Rodriguez’in satmayacaklarını açıkladı. İşte detaylar...

Pellegrini'den Fenerbahçelileri üzecek açıklama

Fatih Saboviç- YENİÇAĞ

Fenerbahçe'nin Guido Rodriguez'i istediği iddia ediliyor... İspanya'dan gelen haberler ise pek ihtimal yokmuş gibi.

Real Betis Teknik Direktörü Manuel Pellegrini orta sahaya transfere ihtiyacı olduğunu söyledi. Şilili teknik adam bir kez daha Rodriguez'i satamayacaklarını ifade etti.

İşte Pellegri’nin açıklamaları:

"Fikrimi geçen hafta da söyledim ve bunun arkasındayım. Güçlü olabilmek için elimizde daha boş olan pozisyonlara oyuncu transfer etmeliyiz. Elimizdeki oyuncuları göndermemeliyiz.

Juanmi, Canales, Joaquin gitti ve Fekir'e güvenemeyiz. Dört yaratıcı futbolcu kaybettik ve sadece Isco geldi.

Oyuncuları getirip getiremeyeceğimizi, herhangi birinin ayrılıp ayrılmayacağını bilmek zor... Bunlar spekülatif şeyler.

Yönetime listemi ilettim. Daha fazla takviyeye ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum"

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