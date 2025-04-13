‘Pembe Ay’ İstanbul’u büyüledi: Galata ve Kız Kulesi’nde görsel şölen

Düzenleme: Kaynak: AA / DHA

İstanbul'da “Pembe Ay” olarak bilinen Dolunay, Kız Kulesi ile birlikte seyrine doyulmaz bir manzara sundu. Baharın gelişini simgeleyen bu gökyüzü olayı, Türkiye’nin dört bir yanından ilgiyle izlendi.

Bu gece, Türkiye'nin birçok yerinde gözlemlenen baharın habercisi olarak da bilinen ve "Pembe Ay" adıyla anılan Dolunay, sabah saat 06.24'te battı. Battığı sırada İstanbul'un simge eserleriyle bir araya gelince eşsiz görüntüler oluştu. Üsküdar sahilde Kız Kulesi ile aynı kareye giren Dolunay, İstanbul'un birçok yerinden gözlemlendi.

NEDEN PEMBE DOLUNAY DENİR?

Her ne kadar ismi "Pembe Dolunay" olsa da, Ay bu gecede gerçek anlamda pembe görünmeyecek. Bu adlandırma, Kuzey Amerika'daki yerli halkların, özellikle de Algonquin kabilesinin, ilkbaharda açan pembe yaban çiçeklerinden (moss phlox) esinlenerek verdiği geleneksel isimden geliyor. Yani bu dolunay, baharın gelişini simgeliyor ve doğanın uyanışını temsil ediyor.

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İstanbul’un Pembe Rüyası: Dolunaydan Görsel Şölen

İstanbul’un Pembe Rüyası: Dolunaydan Görsel Şölen

İstanbul’un Pembe Rüyası: Dolunaydan Görsel Şölen

İstanbul’un Pembe Rüyası: Dolunaydan Görsel Şölen

İstanbul’un Pembe Rüyası: Dolunaydan Görsel Şölen

İstanbul’un Pembe Rüyası: Dolunaydan Görsel Şölen

İstanbul’un Pembe Rüyası: Dolunaydan Görsel Şölen

İstanbul’un Pembe Rüyası: Dolunaydan Görsel Şölen

İstanbul’un Pembe Rüyası: Dolunaydan Görsel Şölen

İstanbul’un Pembe Rüyası: Dolunaydan Görsel Şölen

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