Pembe Cami’nin sihri! Osmanlı izleri taşıyan şahsere gören dönüp bir daha bakıyor

Şiraz’ın Renkli İncisi Pembe Cami, Dünyanın Dört Bir Yanından Turist Çekiyorİran’ın Şiraz kentinde yer alan Nasır el-Mülk Camii, halk arasında “Pembe Cami” olarak bilinen eşsiz mimarisiyle dünya turizminin gözde destinasyonlarından biri haline geldi.

Kaçar Hanedanı döneminde, 1876-1888 yılları arasında inşa edilen bu tarihi cami, pembe renkli çinileri, göz alıcı vitrayları ve sanatsal mozaikleriyle adeta bir görsel şölen sundu.

Uzmanlar, caminin sadece dini bir mekan değil, aynı zamanda sanat ve mimarinin bir başyapıtı olduğunu vurguladı.

Nasır el-Mülk Camii, sabah saatlerinde güneş ışınlarının vitray camlardan süzülmesiyle renklerin adeta dans ettiği bir atmosfere bürünüyor.

Mimari tasarımında Osmanlı, Fars ve Türk kültürlerinden izler taşıyan cami, özellikle fotoğraf tutkunlarının ve kültür turistlerinin ilgisini çekti.

İran Kültür Mirası, El Sanatları ve Turizm Örgütü’nün verilerine göre, cami her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırladı.

1955’te İran Ulusal Miras Listesi’ne eklenen bu yapı, Nasır el-Mülk Yardımlaşma Vakfı tarafından korunuyor ve ibadete açık tutuldu.

UZMAN GÖRÜŞLERİ: MİMARİ VE SANATTA BİR BAŞYAPIT

Londra Üniversitesi’nde İslam sanatı üzerine çalışmalar yapan Prof. Dr. Sheila Canby, Nasır el-Mülk Camii’nin vitraylarının İslam mimarisinde nadir görülen bir estetik sunduğunu belirterek, “Camideki renkli camlar, ışığın açısına bağlı olarak sürekli değişen bir manzara oluşturuyor. Bu, adeta bir kaleidoskop etkisiyle ziyaretçileri büyülüyor” dedi.

Ayrıca, caminin pembe renkli çinilerinin, Kaçar dönemi sanatının zarif bir örneği olduğunu ekledi.

FSTC (Bilim, Teknoloji ve Medeniyet Vakfı) Başkanı Prof. Dr. Salim Al-Hassani, caminin tasarımında İslam sanatının matematik ve geometriyle olan derin bağını vurgulayarak, “Nasır el-Mülk Camii, 8. yüzyılda Jabir İbn Hayyan’ın renkli cam üretimine dair yazdığı tariflerden ilham alıyor. Bu, İslam sanatının bilimle nasıl iç içe geçtiğini gösteriyor” dedi.

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Caminin vitraylarının, İslam dünyasında cam işçiliğinin zirvesini temsil ettiği belirtiliyor.Turizm Potansiyeli ve Ziyaretçi DeneyimiTurizm uzmanı Dr. Greg Richards, Nasır el-Mülk Camii’nin İran turizmine katkısını değerlendirirken, kültürel turizmin önemine dikkat çekerek, “Pembe Cami, sadece dini bir mekan değil, aynı zamanda kültür turizmi açısından bir çekim merkezi. Ziyaretçiler, caminin eşsiz atmosferinde hem manevi hem de estetik bir deneyim yaşıyor” dedi.

Caminin özellikle sosyal medyada popülerleşmesi, Instagram gibi platformlarda paylaşılan renkli görüntülerle genç turistleri bölgeye çekti.

Cami, haftanın her günü (Cuma hariç) 07:00-19:30 saatleri arasında ziyaretçilere açık. Giriş ücreti kişi başı 150 bin İran Riyali olarak belirlendi.

Ziyaretçiler, caminin detaylarını keşfetmek için 30 ila 60 dakika ayırmayı tercih ediyor, ancak uzmanlar, detaylı bir deneyim için daha uzun süre önerdi.

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İran Turizmine Yeni Bir Solukİran’ın Şiraz kenti, Nasır el-Mülk Camii ile birlikte UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Persepolis ve Pasargad gibi tarihi mekanlarla da dikkat çekti.

Turizm uzmanları, caminin İran’ın kültürel zenginliğini dünyaya tanıtan bir simge olduğunu ifade ediyor.

Yerel yetkililer, caminin turizm potansiyelini artırmak için tanıtım faaliyetlerini yoğunlaştırmayı planladı.

Nasır el-Mülk Camii, mimari zarafeti, renkli estetiği ve kültürel derinliğiyle sadece Şiraz’ın değil, tüm İran’ın turizm hazinelerinden biri olarak öne çıktı.

Pembe Cami, ziyaretçilerine adeta bir zaman yolculuğu sunarken, İran’ın kültürel mirasını dünyaya taşımaya devam ediyor.