Pembe diziden Nilay yüzünden mi ayrıldı? Senaristten açıklama geldi

Nilay'ı canlandıran Feyza Civelek'in aynı zamanda dizinin senaristi Melis Civelek'in de kızı olduğu biliniyor...

Anı bir kararla Kızılcık Şerbeti dizinin yıldız isimlerinden Sibel Taşçıoğlu'nun senaryodan çıkarılması izleyici üzerinde şok etkisi yaptı. Öyle ki Pembe 'ye can veren Sibel Taşçıoğlu bile kararı ancak son hafta öğrendi.

Sibel Taşçıoğlu'nun diziden ayrılma nedeninin kızı Feyza Civelik olduğunun iddia edilmesi üzerine dizinin senaristi Melis Civelek sessizliğini bozdu.

"SARSIRICI BİR SEZON FİNALI OLACAK"

Pembe karakterinin diziden çıkarılmasının ardından en son Doğa karakterine can veren Sıla Türkoğlu'nun da diziden ayrılacağı iddia edilmişti. Pembe'nin gidişine neden bulmaya çalışan izleyiciler ise Nilay yüzünden Pembe'nin senaryodan çıkarıldığını konuşmaya başladılar. Buna neden olan ise Nilay'ın gerçek hayatta dizinin senaristi Melis Civelek'in kızı olması yüzündendi.

Dizinin yaratıcılarından Melis Civelek, konuya açıklık getirdi.

Birsen Altuntaş'a konuşan Melis Civelek, bu ayrılık kararının tamamen bir ihtiyaç doğrultusunda alındığını söyleyerek, "Sibel Taşçıoğlu ile çalışmak benim fikrimdi. 96 bölüm boyunca keyifle birlikte çalıştık. Ancak 90. bölüm itibarıyla hikâyemiz tekrara düşmeye başladı ve bir sıçrama gerekiyordu" dedi.

"ARALARINDA SORUN YOK"

Herhangi bir kişisel sorun yaşanmadığını da vurgulayan Civelek, "Sibel’le aramızda en ufak bir problem yok. Hatta yakın zamanda Feyza’nın ameliyatı sonrası hastaneye gelen ilk isimlerden biri Sibel oldu" sözleriyle dostluklarının sürdüğünü ifade etti.

Melis Civelek, ayrıca dizinin 103. bölümde etkileyici bir sezon finaliyle kapanacağı da aktardı.