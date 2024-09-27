Pembe gözlüklü yandaş muhalif ekonomistleri yaylım ateşine tuttu: Ülke batsa hoşlarına gidecek

Okurlarına “Mehmet Şimşek ve ekonomi yönetimine güvenelim” çağrısı yapan Cem küçük, “Ekonomi düzeliyor, muhalifler kuduruyor” başlıklı yazısında muhalif ekonomistlere yüklenip şunları yazdı:

“Son üç yıldır hiçbir dediği çıkmayan Atilla Yeşilada ekonomi programının komada olduğunu söylüyor ama gerçekler öyle değil. Şöyle bir geçmişe bakalım. Yeşilada dediklerinin çıkmamasıyla ünlü. Mesela 2 Haziran 2021’de Sözcü gazetesine “kuru tutturamazlar” demiş. Kur 15 aydır hemen hemen sabit. 2022 Şubat'ında Türk ekonomisi batacak demişti.

Mahfi Eğilmez yazdı. Ekonominin sorunlarını tek tek sıraladı

Yeşilada’nın diplomatik versiyonu Mahfi Eğilmez’e göre zaten her hafta batıyoruz. Öldük ve dirilemeyiz...



Ünlü ekonomist Steve Hanke, Türk ekonomisini iyi takip ediyor... Türkiye'nin toparlanma yolunda olduğunu ifade ederek enflasyonun düştüğünü ve yıllık enflasyon oranını yüzde 28,8 olarak ölçtüğünü belirtti. Hanke tabii Yeşilada ve Eğilmez gibi kötü niyetli değil. Adam tarafsız bakıyor. Bizdekiler ülke gerçekten batsa hoşlarına gidecek. Kafa bu!



Siz muhalefet etmek dışında hiçbir şey bilmeyen, sadece konuşan ve şikâyet eden, tek çözüm önerisi sunmayan, proje ve planı olmayanlara itibar etmeyin. Muhalif ekonomistler 1990’larda Türk ekonomisinin mahvolmasına sebep oldular. Mahfi Eğilmez 1997’de Hazine Müsteşarı’ydı. Görev süresi dolmadan kaçıp gitti. Şu ülkeye tek katkısı olmadı.



Bu adamlar uzun zamandır ortada yoktu. Pandemiden sonra az işler bozuldu diye hemen ortaya çıktılar. Ülke ekonomisini artık Allah’tan böyle adamlar yönetmiyorlar. Tek dertleri ülke ekonomisi batsın. Ne yaparlarsa yapsınlar, ne derlerse desinler ülke düze çıkacak.

Ayda 50 bin dolar maaşla, özel bankalarda danışmanlık yapıp viski içerek bu işler olmuyor!”