Dünya genelinde kadınlarda en sık görülen kanser türü olan meme kanseriyle mücadelede Pembe Kurdele hareketinin önemi bir kez daha ortaya çıktı.

Her yıl ekim ayında dünya kamuoyunun dikkatini bu hayati konuya yönelten bu evrensel sembol, ardındaki bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleriyle birlikte, erken tanının hayat kurtarıcı gücünü pekiştirdi.

KÜRESEL SEMBOLÜN KÖKENİ VE BİLİMSEL DESTEK

Pembe Kurdele'nin kökeni, 1992 yılında Estée Lauder'in başkan yardımcısı Evelyn Lauder ve Self dergisinin o dönemki editörü Alexandra Penney tarafından başlatılan bilinçlendirme kampanyasına dayanıyor. Hastalıkla mücadele ve umudu temsil eden bu sembol, kısa sürede küresel bir etki oluşturdu.

Uzmanlar, Pembe Kurdele'nin basit bir amblemden çok daha fazlası olduğunu vurguladı.

ABD'deki Harvard Tıp Okulu'ndan Onkoloji Uzmanı Dr. Elizabeth Warren, konuya ilişkin yaptığı bir açıklamada, "Bu sembol, kadınların kendi sağlıkları hakkında konuşmaya başlaması için bir katalizör işlevi gördü. Kamu spotları ve eğitimlerle birleştiğinde, özellikle sosyoekonomik düzeyi düşük gruplarda mamografi tarama oranlarının yükselmesine önemli katkı sağladığını gözlemledik" ifadelerini kullandı.

ERKEN TANI BAŞARISINDA BELİRLEYİCİ ROL

Yapılan geniş çaplı bilimsel çalışmalar, farkındalık kampanyalarının doğrudan sonuçlarını gözler önüne serdi. İngiltere merkezli saygın tıp dergilerinden birinde yayımlanan bir araştırmada, Ekim ayındaki kampanyaların etkisiyle meme muayenesi ve tarama randevularındaki artışın, yılın diğer aylarına göre ortalama %20'nin üzerinde olduğu rapor edildi.

Dr. Sofia Rodriguez, İspanya'daki Madrid Ulusal Kanser Merkezi'nden bir araştırmacı olarak, erken tanıdaki başarının arkasındaki psikososyal faktörlere işaret etti.

Dr. Rodriguez, "Pembe Kurdele, kadınların damgalanma korkusunu azaltarak ve onlara küresel bir destek topluluğunun parçası oldukları hissini vererek, doktora gitme konusundaki çekinceleri aşmalarına yardımcı oldu" diye belirtti. Ayrıca, Pembe Kurdele hareketinin topladığı fonların, yeni tedavi yöntemleri ve genetik araştırmalara önemli kaynak aktarımına zemin hazırladığına dikkat çekti.

GELECEK İÇİN UMUT VEREN VERİLER

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verileri, erken teşhis edilen meme kanserinde tedavi başarısının %90'ın üzerine çıktığını gösteriyor. Bu yüksek oran, Pembe Kurdele gibi kitlesel farkındalık hareketlerinin sadece sembolik değil, aynı zamanda doğrudan hayat kurtaran bir etkiye sahip olduğunu gösterdi.

Yabancı uzmanlar, gelecekteki kampanyaların, özellikle BRCA1 ve BRCA2 gibi genetik mutasyonlara sahip yüksek riskli bireylere ulaşmaya odaklanması gerektiğini ifade etti.