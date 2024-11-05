Penaltı atışında rakip oyuncuyla dalga geçen kaleci gündem oldu

Çek futbol ligi maçında Baník Ostrava, Sparta Prag'ı deplasmanda 3-1 yenerek önemli bir galibiyete imza attı. Maçın kahramanı ise iki penaltı golüyle skoru belirleyen Brezilyalı yıldız Ewerton oldu. Sparta kalecisi Peter Vindahl, penaltı vuruşlarında Ewerton'u provoke etmeye çalıştı; özellikle sağ direğin yanına geçerek Brezilyalı oyuncuya boş kaleyi gösterdi. Ancak bu psikolojik oyun, Ewerton üzerinde etkisiz kaldı. Baník Ostrava Teknik Direktörü Pavel Hapal, oyuncusunun bu cesurca hareketini överek, "Ewe, kendine güvenen bir oyuncu. Vindahl’ın sinir bozma çabalarına rağmen istediği gibi vurdu ve golleri buldu" dedi.

Penaltı İstatistiklerini Yükseltti

Ewerton, son haftalarda Çek futbolundaki penaltı performansını geliştirmeye devam ediyor. Geçmişte kaçırdığı penaltılar yüzünden zaman zaman eleştirilen oyuncu, son olarak Pardubice karşısında penaltıyı gole çevirerek, kendine olan güvenini gösterdi. Sparta Prag maçında ise iki penaltıyı başarıyla filelerle buluşturdu ve skor tablosuna damga vurdu. Bu zaferle Baník Ostrava, Letná Stadı’nda on yıllık galibiyet hasretini dindirdi ve puan tablosunda iddiasını sürdürdü.

Ewerton’un Teknik Becerisi Baník’e Yarar Sağlıyor

Ewerton’un maç sırasında gösterdiği teknik becerisi, takım arkadaşlarının da moralini yükseltti. Maç dışında da Varnsdorf'a karşı oynanan ulusal kupa maçında bir kornerden gol atmayı başaran Brezilyalı oyuncu, yeteneğiyle öne çıkmaya devam ediyor. Baník Ostrava’nın son haftalarda yükselen performansında Ewerton’un etkisi oldukça belirgin. Antrenör Hapal, oyuncusunun sahada özgüvenli hareket etmesini olumlu değerlendirerek, "Bu gibi zor anlarda inisiyatif alması, takımımıza büyük katkı sağlıyor" ifadelerini kullandı.

Bu zafer, Baník Ostrava’nın Çek Ligi'nde Sparta Prag gibi büyük bir rakibi mağlup ederek özgüvenini artırmasını sağladı. Özellikle genç ve dinamik kadrosuyla dikkat çeken Baník, Ewerton’un önderliğinde ligde önemli bir noktaya ulaşmayı hedefliyor.