Penaltı kralı Berke Özer'i frikikten avladılar

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Penaltı kralı Berke Özer'i frikikten avladılar

Lille formasıyla Avrupa Ligi'nde 3 penaltı peş peşe kurararak adından söz ettiren Berke Özer, PSG maçında Nuno Mendes'in frikiği karşısında çaresiz kaldı.

Fransa Ligue 1'in 7. haftasında Berke Özer'in kalesini koruduğu Lille, lider PSG'yi konuk etti.

BERKE ÖZER FRİKİK GOLÜNÜ ENGELLEYEMEDİ

İlk yarısı golsüz geçilen karşılaşmanın 66'ıncı dakikasında hafta içi Roma deplasmanında kurtardığı 3 penaltıyla adından söz ettiren milli kaleci Berke Özer, Nuno Mendes'in frikikten vurduğu harika şutta çaresiz kaldı.

BERABERLİK GOLÜ ETHAM MBAPPE'DEN GELDİ

Bu golle 1-0 öne geçen PSG son bölüme üstünlüğünü koruyarak girse de eski yıldızı Kylian Mbappe’nin kardeşi ve altyapısından yetişen Ethan Mbappe’nin 85. dakikada attığı golle yıkıldı.

Ethan Mbappe gol sonrası maçı tribünden takip eden abisinin sevincini yaptı. Karşılaşma bu golle 1-1 sona erdi.

Son Haberler
Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 10 yaralı
Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 10 yaralı
İsrail'den korkutan savaş açıklaması!
İsrail'den korkutan savaş açıklaması!
İtalya'da sessiz derbi! Juventus-Milan maçında Kenan Yıldız kararı sorgulandı
İtalya'da sessiz derbi! Juventus-Milan maçında Kenan Yıldız kararı sorgulandı
Yan bakma kavgasında 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Yan bakma kavgasında 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Konya'da traktör alev alev yandı
Konya'da traktör alev alev yandı