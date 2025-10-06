Penaltı kralı Berke Özer'i frikikten avladılar

Fransa Ligue 1'in 7. haftasında Berke Özer'in kalesini koruduğu Lille, lider PSG'yi konuk etti.

BERKE ÖZER FRİKİK GOLÜNÜ ENGELLEYEMEDİ

İlk yarısı golsüz geçilen karşılaşmanın 66'ıncı dakikasında hafta içi Roma deplasmanında kurtardığı 3 penaltıyla adından söz ettiren milli kaleci Berke Özer, Nuno Mendes'in frikikten vurduğu harika şutta çaresiz kaldı.

???? Nuno Mendes ve frikik atma sanatı...



???? Nuno Mendes ve frikik atma sanatı...

???? Muhteşem gol!

BERABERLİK GOLÜ ETHAM MBAPPE'DEN GELDİ

Bu golle 1-0 öne geçen PSG son bölüme üstünlüğünü koruyarak girse de eski yıldızı Kylian Mbappe’nin kardeşi ve altyapısından yetişen Ethan Mbappe’nin 85. dakikada attığı golle yıkıldı.

Ethan Mbappe gol sonrası maçı tribünden takip eden abisinin sevincini yaptı. Karşılaşma bu golle 1-1 sona erdi.