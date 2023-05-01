Penaltı kurtardıktan sonra saha ölmüştü. Görüntüsü ortaya çıktı

Belçikalı kaleci Arne Espeel'in penaltı kurtardıktan sonra hayatını kaybettiği video ortaya çıktı. Futbol dünyasını yasa boğan trajik olayın görüntüleri gündem oldu.

Penaltı kurtardıktan sonra saha ölmüştü. Görüntüsü ortaya çıktı

Winkel Sport B forması giyen Belçikalı kaleci Arne Espeel, Westrozebeke ile oynanan maçta penaltı vuruşunu kurtardıktan sonra aniden yere yığıldı.

İlk müdahalesi sahada yapılan Espeel hastaneye kaldırılmasından kısa bir süre sonra hayatını kaybetti.

Belçika''nın West Flanders Eyaleti''nde oynanan karşılaşma tüm ülkeyi ve futbol dünyasını yasa boğdu.

Talihsiz kalecinin ortaya çıkan son görüntüleri ise sosyal medyada gündem oldu.

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Winkel Sport B asistanı Stefaan Dewerchin yaşanan bu beklenmedik durum nedeniyle son derece üzgün olduklarını belirtirken, "Espeel yere düştüğünde top hala oyundaydı. İzlemesi gerçekten korkunçtu. Maçtan sonra tüm oyuncularımız duş aldı ve kalecimizin hastanede hayatını kaybettiği haberi hepimizi şoka uğraşttı. Bazı oyuncularımız yaşanan durumu hala tam olarak idrak etmekte zorlanıyor" dedi.

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