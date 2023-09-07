Penaltı yaptıran futbolcuya görülmemiş ceza

Yunanistan Ligi'nde futbol tarihinde daha önce hiç görülmemiş bir olay yaşandı. Penaltı yaptırdı diye 27 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi feshedildi!

KAYNAK: Haber Merkezi
Penaltı yaptıran futbolcuya görülmemiş ceza

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Yunanistan'ın Volos kulübü, kulübe 2 ay önce katılan 27 yaşındaki stoper Dominik Kruzliak'ın sözleşmesini iptal etti.

Gerekçe olarak da Volos'un AEK ile oynadığı karşılaşmada maçın uzatma dakikalarında penaltı yaptırması gösterildi.

Penaltının ardından Volos'un 3-2 kaybettiği karşılaşmada yönetim faturayı Dominik Kruzliak'a çıkardı.

Volos kulübü Dominik Kruzliak için yaptığı açıklamada Dominik Kruzliak'ın sözleşmesinin feshedildiğini belirtti.

Açıklamanın devamında ise "Gelecek kariyerinde ona iyi dilekler sunmuyoruz ama kesinlikle hatırlanacak" ifadelerine yer verildi.

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