Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Young Boys-Lille mücadelesinde milli kaleci Berke Özer bir kez daha penaltı kurtararak adından söz ettirdi.

Karşılaşmanın 34. dakikasında penaltı kazanan Young Boys'ta topun başına geçen Chris Bedia'ya köşeyi doğru bilerek gol izni vermeyen Berke Özer, yaptığı kritik kurtarışla Avrupa Ligi'nde gündem oldu.

Daha önce Roma maçında üst üste üç penaltı birden kurtararak inanılmaz bir başarı gösteren Berke Özer, Avrupa futbolunda penaltıcıların adeta korkulu rüyası haline geldi.