Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Young Boys-Lille mücadelesinde milli kaleci Berke Özer bir kez daha penaltı kurtararak adından söz ettirdi.

🤩 Berke Özer, penaltı kurtarmayı alışkanlık haline getirdi! l #UEL pic.twitter.com/cSKCRlg8pg — TRT Spor (@trtspor) December 11, 2025

Karşılaşmanın 34. dakikasında penaltı kazanan Young Boys'ta topun başına geçen Chris Bedia'ya köşeyi doğru bilerek gol izni vermeyen Berke Özer, yaptığı kritik kurtarışla Avrupa Ligi'nde gündem oldu.

Daha önce Roma maçında üst üste üç penaltı birden kurtararak inanılmaz bir başarı gösteren Berke Özer, Avrupa futbolunda penaltıcıların adeta korkulu rüyası haline geldi.