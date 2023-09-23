Penaltıyı atmak için orta sahaya kadar gerildi. Bir garip penaltı vuruşu

Editör: Barış Atakan

Senegal'de oynanan bir futbol maçında yaşanan olay sosyal medyada gündem oldu.

Futbolcu, penaltıyı atmak için topu penaltı noktasına koydu.

Hakemin düdüğünden sonra futbolcu, penaltıyı kullanmak için orta sahaya kadar yürüdü.

Daha sonra yürüyerek topa doğru hareketlenen futbolcu, vuruşunu yaptı ve topu ağlara yolladı.

Bu garip penaltı tekniği izleyenler tarafından ''adam penaltı vurmaktan vazgeçti sandım'' yorumlarını beraberinde getirdi.

Bu atılan penaltı sosyal medyada gündem haline geldi.