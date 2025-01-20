Penaltıyı Uğurcan kullanmak istedi Banza kaçırdı!

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Penaltıyı Uğurcan kullanmak istedi Banza kaçırdı!

Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor ile Sivasspor karşılaşırken bordo mavili takım lehine verilen penaltıda ilginç anlar yaşandı.

Süper Lig'de haftanın kapanış mücadelesinde Trabzonspor Sivasspor'u 4-0 mağlup ederken maçın 46.dakikasında ilginç bir an yaşandı.

Trabzonspor'un Visca ile kazandığı penaltıyı kaleci Uğurcan Çakır kullanmak istedi. Topu Banza'dan alan Uğurcan topu penaltı noktasına koydu. Sivassporlu oyuncuların tepki göstermesi üzerine Uğurcan penaltı kullanmaktan vazgeçti. Topun başına geçen Banza'nın penaltısını ise kaleci Nikolic kurtardı.

Bugün bir kızı olan Uğurcan Çakır'ın bu sebeple penaltıyı kullanmayı ve golü kızına armağan etmeyi planladığı öğrenildi.

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