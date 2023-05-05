Pençe-Kilit bölgesinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin kullandığı mağara, sığınak ve barınaklarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini bildirdi.

Pençe-Kilit bölgesinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

MSB'den yapılan açıklamaya göre, Mehmetçik, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristler tarafından kullanılan mağara, sığınak ve barınaklara tek tek girmeye devam ediyor.

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Bu kapsamda tespit edilen bir mağarada yapılan aramada, 3 AT-4 tanksavar silahı, Zagros keskin nişancı tüfeği, AK-47 piyade tüfeği, 8 el bombası, antitank mayını, 4 kilogram C4 patlayıcı, 5 EYP, 2 bin 500 adet 7,62 mm makineli tüfek mühimmatı, 20 tane 10'lu 5,45 mm mühimmatı, 9 RPG-7 antitank mühimmatı, 3 dragunov keskin nişancı tüfeği şarjörü, 8 AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 4 M-16 şarjörü, 8 RPG-7 sevk fişeği, 55 metre infilaklı fitil, 20 metre saniyeli fitil, 9 elektrikli fünye, telsiz, el dürbünü, 6 termal şemsiye ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.

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