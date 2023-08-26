Pençe Kilit operasyonu bölgesinde 1 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kilit operasyonu bölgesinde 1 askerin şehit olduğunu duyurdu.

Pençe Kilit operasyonu bölgesinde 1 asker şehit oldu

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde terör örgütü tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcı maddenin patlaması sonucu bir asker şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) resmi internet sitesinden yaptığı paylaşım ile acı haberi verdi.

MSB'nin paylaşımı şu şekilde:

Pençe-Kilit Operasyonu Bölgesinde Bir Kahraman Silah Arkadaşımız Şehit Oldu

"Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 26 Ağustos 2023 tarihinde, kahraman silah arkadaşımız İs.Uzm.Çvş Taner TORUN, bölücü terör örgütü mensupları tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcı maddenin (EYP) patlaması sonucu ağır yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak Şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

Öne Çıkanlar
Neden Atatürk’ün adını anmıyorlar. Çünkü hala Yunan kazansın istiyorlar
Neden Atatürk’ün adını anmıyorlar. Çünkü hala Yunan kazansın istiyorlar
MasterChef All Star 69 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 69 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da ödül oyununu kim kazandı? 25 Ağustos MasterChef ödül oyunu kazananı kim oldu?
MasterChef All Star’da ödül oyununu kim kazandı? 25 Ağustos MasterChef ödül oyunu kazananı kim oldu?
Şener Üşümezsoy birbiri ardına Marmara depremi haritaları yayınladı
Şener Üşümezsoy birbiri ardına Marmara depremi haritaları yayınladı
Atatürk dizisinin ilk fragmanı yayınlandı mı? Atatürk dizisi ne zaman yayınlanacak?
Atatürk dizisinin ilk fragmanı yayınlandı mı? Atatürk dizisi ne zaman yayınlanacak?
Vuslat Doğan Sabancı kimdir? Vuslat Doğan Sabancı kaza mı geçirdi?
Vuslat Doğan Sabancı kimdir? Vuslat Doğan Sabancı kaza mı geçirdi?
Son Haberler
Trump’tan sıra dışı kampanya, sabıka fotoğrafını seçim kampanyasında kullanıyor Dünya
Trump’tan sıra dışı kampanya, sabıka fotoğrafını seçim kampanyasında kullanıyor
Trabzonspor'un Rizespor ilk 11'i belli oldu Spor
Trabzonspor'un Rizespor ilk 11'i belli oldu
Galatasaray'da yaprak dökümü. İki yıldız ile yollar ayrılacak Spor
Galatasaray'da yaprak dökümü. İki yıldız ile yollar ayrılacak
Havalimanında 'İsrail casusu' operasyonu Güncel
Havalimanında 'İsrail casusu' operasyonu
İSKİ'den abonelere "tasarruf" çağrısı Güncel
İSKİ'den abonelere "tasarruf" çağrısı
İSKİ’den abonelere su tasarrufu çağrısı Güncel
İSKİ’den abonelere su tasarrufu çağrısı