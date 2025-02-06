Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Binbaşı Yetişen için Şırnak'ta tören

Kaynak: AA / İHA
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Binbaşı Yetişen için Şırnak'ta tören

Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan Piyade Komando Binbaşı Murat Kemal Yetişen için Şırnak'ta düzenlenen törenin ardından cenazesi, Aydın'a gönderilmek üzere Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na uğurlandı.

23. Piyade Tümen Komutanlığı'ndaki tören, şehidin Türk bayrağına sarılı tabutunun katafalka konulmasıyla başladı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve şehidin özgeçmişi okundu.

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İl Müftüsü Orhan Örnek tarafından yapılan duanın ardından, şehidin cenazesi ambulansla Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na götürüldü ve Aydın'a uğurlandı. Törene, Vali Birol Ekici, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Rıfat Dönel ve diğer yetkililer katıldı.

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Milli Savunma Bakanlığı, Binbaşı Yetişen'in Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olduğunu duyurmuştu.

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