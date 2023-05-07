Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde silah ve mühimmat ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildiğini duyurdu.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde silah ve mühimmat ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yapılan arama-tarama faaliyetlerinde teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada; Mehmetçik'in, Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristlerce kullanılan mağara, sığınak ve barınaklara tek tek girdiği belirtilerek, şöyle denildi:

"Mehmetçiklerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirdiği arama-tarama faaliyetlerinde teröristlere ait silah ve mühimmatlar ele geçirdi. Ele geçirilenler şöyle; 2 adet M-16 piyade tüfeği, 1 adet AK-47 piyade tüfeği, 5 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 8 adet M-16 piyade tüfeği şarjörü, 1 adet gece görüş dürbünü, 2 adet USB harici bellek, 4 adet hafıza kartı, 1 adet ses kayıt cihazı."

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