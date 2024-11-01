Teröristlere ait mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Düzenleme: Kaynak: AA
Teröristlere ait mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Irak'ın kuzeyindeki arama ve tarama görevine ara vermeden devam ettiği belirtildi.

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Açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki mağara ve sığınakta teröristlere ait mühimmat ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilerek imha edildiği kaydedildi.

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Operasyonlara, tek bir terörist kalmayacak şekilde azim ve kararlılıkla devam edileceği vurgulanırken, ele geçirilen malzeme şu şekilde açıklandı:

"6 çok namlulu roketatar mühimmatı, 8 tuzaklanmış havan mühimmatı, havan mühimmatına ait 12 taşıma kapsülü, 1 kutu makineli tüfek mühimmatı, çok miktarda yaşam malzemesi ve ekipmanı ile temizlik malzemesi."

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