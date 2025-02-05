Pençe Kilit operasyonunda Binbaşı Murat Kemal Yetişen şehit oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Pençe Kilit operasyonunda Binbaşı Murat Kemal Yetişen şehit oldu

MSB'den yapılan açıklamada, Pençe Kilit operasyon bölgesinde Binbaşı Murat Kemal Yetişen'in şehit olduğu bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada, Piyade Komando Binbaşı Murat Kemal Yetişen’in şehit olduğunu açıkladı.

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MSB’den yapılan yazılı açıklamada, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 5 Şubat 2025 tarihinde, arama tarama faaliyetleri esnasında BTÖ mensupları ile çıkan çatışmada kahraman silah arkadaşımız Piyade Komando Binbaşı Murat Kemal Yetişen şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

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