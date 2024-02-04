Pençe-Kilit Operasyonunda Şehit Olan Piyade Uzman Çavuş Kadir Dingil Son Yolculuğuna Uğurlandı

Şehit Uzman Çavuş Kadir Dingil, 7 yıl önce göreve başlamıştı. 30 yaşındaki şehidin cenazesi için Çona Köy Mezarlığı'nda tören düzenlendi.

Dün akşam uçakla Adana'ya getirilen şehidin cenazesi, karayoluyla Osmaniye'ye getirilerek Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Bugün askeri heyet tarafından morgdan alınan şehidin cenazesi, yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki Kadirli ilçesine bağlı Çona Köyü'ne getirildi.

İlk olarak baba evine getirilerek helallik alınan şehidin cenazesi, daha sonra köy mezarlığında hazırlanan tören alanına getirildi.

3 kardeşin en küçüğü olan şehit uzman çavuşun cenazesi, ailesinin ve yakınlarının gözyaşlarıyla askerler tarafından musallaya konuldu.

Acılı baba ve diğer aile üyeleri, tabut önünde saf tuttukları esnada gözyaşlarına boğuldu.

İkindi sonrası kılınan cenaze namazına, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam, AK Parti Osmaniye Milletvekilleri Derya Yanık ve Seydi Gürsoy, Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda askeri erkan katıldı.

Cenaze namazının ardından askerler tarafından musalladan alınan şehidin cenazesi, köy mezarlığında gözyaşlarıyla toprağa verildi.