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Pençe- Kilit'te yaralanan asker şehit oldu

Pençe- Kilit Operasyonu'nda 4 Ekim'de yaralanan Piyade Uzman Çavuş Cemil Yavaş (27), tedavi gördüğü hastanede şehit düştü.

Haber Giriş: 21 Ekim 2022 Cuma - 11:15
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Pençe- Kilit Operasyonu'nda yaralanan Piyade Uzman Çavuş Cemil Yavaş şehit oldu

Pençe- Kilit'te yaralanan asker şehit oldu
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DHA’nın haberine göre, Isparta merkeze bağlı Büyükgökçeli köyü nüfusuna kayıtlı Piyade Uzman Çavuş Cemil Yavaş, görevli olduğu Pençe Kilit Operasyonu'nda 4 Ekim’de yaralandı.

Ankara'da Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Yavaş, bugün sabahın erken saatlerinde şehit oldu.

Tedavi sürecinde hastanede oğullarını bekleyen baba Ali Yavaş, anne Mürşide Yavaş ile kardeşleri Burak ve Esen Yavaş'a acı haber verildi. Şehidin cenazesi, Isparta'ya getirilerek törenle son yolculuğuna uğurlanacak.

BELEDİYE BAŞKANINDAN TAZİYE MESAJI

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Pençe Kilit Operasyonu'nda yaralandıktan sonra tedaviye alındığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Cemil Yavaş için taziye mesajı yayımladı. Başdeğirmen, "Mesai arkadaşımız Ali Yavaş'ın oğlu Piyade Uzman Çavuş Cemil Yavaş'ın şehadetini derin bir üzüntü içerisinde öğrendim. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.

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