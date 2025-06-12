Pençe-Kilit’te teröristlere ağır darbe! Mağaradaki inler bir bir temizlendi

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, teröristlerden temizlenen mağarada çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Durmadan, yorulmadan mücadeleye devam eden Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirdiği arama tarama faaliyetinde teröristlere ait bir mağara tespit etti.

Kullanılamaz hale getirilen mağarada ele geçirilen silah, mühimmat ve yaşam malzemesi imha edildi. Ele geçirilen malzeme şu şekilde; 4 M-16 piyade tüfeği,1 Konkurs tanksavar silahı, 2 A/T-4 tanksavar silahı, 2 RPG-7 roketatar, 1 adet 60 mm havan, 1 adet 14,5 mm Doçka makineli tüfek, 2 adet 12,7 mm Doçka makineli tüfek ve 1 adet namlusu, 3 Zagros keskin nişancı tüfeği, 3 Dragunov keskin nişancı tüfeği, 1 Blazer R8 keskin nişancı tüfeği, 5 keskin nişancı tüfeği, 1 M1 piyade tüfeği, 5 adet 7,62 mm PKMS makineli tüfek ve 7 yedek namlusu, 19 AK-47 piyade tüfeği, 1 RBG bombaatar, 4 tabanca, 2 havalı tabanca, 1280 adet 14,5 mm mühimmat, 3 bin adet 12,7 mm mühimmat, 20 bin 7,62 mm mühimmat, 16 bin 800 adet 5,56 mm mühimmat, 21 bin 600 adet 5,45 mm mühimmat, 2 ses kayıt cihazı, 1 jeneratör, 1 invertör, 2 UPS" denildi.