Pençe Operasyonu'ndan acı haber: Şehidimiz var

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyindeki Pençe Operasyonu bölgesinde arama tarama faaliyeti esnasında mayına basması sonucu yaralanan Uzman Çavuş Önder Özen’in şehit olduğunu duyurdu.

MSB tarafından yapılan açıklamada, Irak’ın Kuzeyindeki Pençe (Hakurk) Operasyonu bölgesinde mayın/EYP'ye basıp yaralanan Uzman Çavuş Önder Özen’in şehit olduğu bildirildi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Irak’ın kuzeyindeki Pençe (Hakurk) Operasyonu bölgesinde icra edilen arama tarama faaliyeti esnasında mayın/EYP’ye basması sonucu yaralanan kahraman silah arkadaşımız İs.Uzm.Çvş. Önder Özen derhâl hastaneye kaldırılmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 3 Mayıs 2025 tarihinde şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."