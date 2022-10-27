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Şehit Uzman Çavuş Faim Bozkurt'a son veda

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Faim Bozkurt'un cenazesi, memleketi Batman'ın Sason ilçesinde toprağa verildi.

Haber Giriş: 27 Ekim 2022 Perşembe - 15:57
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Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Faim Bozkurt'un cenazesi memleketi Batman'ın Sason ilçesinde toprağa verildi

Şehit Uzman Çavuş Faim Bozkurt'a son veda
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Batman 14. İnsansız Uçak Sistemleri (İUS) Üs Komutanlığında düzenlenen törende, şehit Bozkurt'un Türk bayrağına sarılı naaşı katafalka konuldu. Burada şehidin özgeçmişi okundu, İl Müftüsü Nihat Kök tarafından dua edildi.

Törene, şehidin ailesi, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil, Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, Garnizon Komutanı Tuğgeneral İhsan Kaplan, İl Jandarma Komutanı Albay Adem Taşkın, İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, kurumlar, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Pakdil, Vali Canalp ve diğer protokol üyeleri aileye başsağlığı diledi.

Şehidin naaşı daha sonra cenaze aracıyla Sason'a götürüldü.

Sason Merkez Camisi önünde İl Müftüsü Kök tarafından kıldırılan namazın ardından şehidin cenazesi Mehmet Akif Mahallesi'ndeki mezarlıkta defnedildi.

Piyade Uzman Çavuş Faim Bozkurt, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 26 Ekim'de teröristlerle sağlanan temasta yaralanarak hastaneye sevk edilmiş, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

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