Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde yeni gelişme

MSB'den yapılan açıklamada, başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonunda, bölgede bulunan 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Açıklamada, "Teröristler için ne Irak'ın ne de Suriye'nin kuzeyi güvenli. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız." ifadelerine yer verildi.(AA)
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.