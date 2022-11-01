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Pençe-Kilit bölgesinde PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü PKK'ya ait olduğu tespit edilen 150 metre uzunluğundaki 6 odalı mağarada çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiği bildirildi.

Haber Giriş: 1 Kasım 2022 Salı - 14:49
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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü PKK'ya ait 150 metre uzunluğundaki 6 odalı mağarada çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildi

Pençe-Kilit bölgesinde PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristlere darbe vurulmaya devam edildiği belirtildi.

Operasyon bölgesinde sözde karargah olarak kullanıldığı tespit edilen 150 metre uzunluğunda 6 odalı mağarada PKK'lı teröristlere ait silahlar ve çok sayıda mühimmatın bulunduğu ifade edildi.

Arama-tarama faaliyetlerinde, Doçka makineli tüfek, Dragunov keskin nişancı tüfeği, PKMS hafif makinalı tüfek, RPG-7 roketatar, AK-47 piyade tüfeği, 2 AT-4 tanksavar füzesi, roket kuyruğu, çok sayıda taarruz ve savunma tipi el bombası, 3 kara mayını, telsiz, 41 AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 3 basma düzenek, çok sayıda elektrikli fünye, 10 oksijen tüpü, çok sayıda gaz maskesi, 3 jeneratör ve çok sayıda yaşam malzemesinin ele geçirildiği kaydedildi.

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