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Pençe-Kilit Operasyonu'nda 6 PKK’lı öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Haber Giriş: 24 Ağustos 2022 Çarşamba - 12:10
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Pençe-Kilit Operasyonu'nda 6 PKK’lı öldürüldü

Pençe-Kilit Operasyonu'nda 6 PKK’lı öldürüldü
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İHA'nın haberine göre, Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından, “Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok” başlığıyla paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, “Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek” ifadeleri kullanıldı.

 

 

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