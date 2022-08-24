Pençe-Kilit Operasyonu'nda 6 PKK’lı öldürüldü

İHA'nın haberine göre, Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından, “Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok” başlığıyla paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, “Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek” ifadeleri kullanıldı.