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Mağarada tespit edilen 5 terörist böyle teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı'nca Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında, mağarada tespit edilen 5 teröristin daha teslim olduğu açıklandı. Milli Savunma Bakanlığı o anların görüntüsünü sosyal medya sayfasından yayınladı

Haber Giriş: 12 Kasım 2022 Cumartesi - 11:51
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Pençe-Kilit operasyonunda mağarada tespit edilen 5 terörist böyle teslim oldu

Mağarada tespit edilen 5 terörist böyle teslim oldu
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Pençe- Kilit operasyon bölgesindeki bir mağarada 5 terörist olduğunu tespit eden askerler teslim ol çağrısında bulundu. Mağaradaki 5 terörist ise ellerini havaya kaldırarak, dışarı çıktı. O an askerler tarafından görüntülendi. Gözaltına alınan teröristler sorgulanmak üzere kışlaya götürüldü

Milli Savunma Bakanlığı ise sosya medya hesabından yaptığı açıklama şöyle::

"Türk askeri aman dileyene, teslim olana asla ama asla zarar vermez! Pençe-Kilit Operasyonu ile iyice köşeye sıkışan terör örgütü PKK’da çözülme hızlandı. Birkaç gün önce teslim olan 2 teröristin ardından bir mağarada tespit edilen 5 terörist daha teslim oldu."

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