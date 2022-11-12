Mağarada tespit edilen 5 terörist böyle teslim oldu

Pençe- Kilit operasyon bölgesindeki bir mağarada 5 terörist olduğunu tespit eden askerler teslim ol çağrısında bulundu. Mağaradaki 5 terörist ise ellerini havaya kaldırarak, dışarı çıktı. O an askerler tarafından görüntülendi. Gözaltına alınan teröristler sorgulanmak üzere kışlaya götürüldü
Milli Savunma Bakanlığı ise sosya medya hesabından yaptığı açıklama şöyle::
"Türk askeri aman dileyene, teslim olana asla ama asla zarar vermez! Pençe-Kilit Operasyonu ile iyice köşeye sıkışan terör örgütü PKK’da çözülme hızlandı. Birkaç gün önce teslim olan 2 teröristin ardından bir mağarada tespit edilen 5 terörist daha teslim oldu."
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