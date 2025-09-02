Pencerede sigara içen 14 yaşındaki kız pencereden düştü

Olay, gece vakitlerinde Yeşilyurt ilçesine bağlı Zaviye Mahallesi Tasasız Sokak'ta gerçekleşti.

Edinilen bilgilere göre, ailesiyle birlikte 7 katlı bir apartmanın 1'inci katında ikamet eden Z.K. (14) odasının penceresinde sigara içtiği sırada dengesini kaybederek yaklaşık 4 metre yükseklikten zemine düştü. Durumun fark edilmesi üzerine bölgeye sağlık görevlileri sevk edildi.

Yaralı çocuk, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Z.K.'nın hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.