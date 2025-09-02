Pencerede sigara içen 14 yaşındaki kız pencereden düştü

Kaynak: İHA
Pencerede sigara içen 14 yaşındaki kız pencereden düştü

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde, 7 katlı bir apartmanın 1'inci katındaki dairenin penceresinde sigara içtiği sırada dengesini kaybedip düşen 14 yaşındaki kız çocuğu yaralandı.

Olay, gece vakitlerinde Yeşilyurt ilçesine bağlı Zaviye Mahallesi Tasasız Sokak'ta gerçekleşti.

Edinilen bilgilere göre, ailesiyle birlikte 7 katlı bir apartmanın 1'inci katında ikamet eden Z.K. (14) odasının penceresinde sigara içtiği sırada dengesini kaybederek yaklaşık 4 metre yükseklikten zemine düştü. Durumun fark edilmesi üzerine bölgeye sağlık görevlileri sevk edildi.

Yaralı çocuk, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
Z.K.'nın hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son Haberler
Sofyan Amrabat, Real Betis'te
Sofyan Amrabat, Real Betis'te
Ederson, Fenerbahçe için İstanbul'da
Ederson, Fenerbahçe için İstanbul'da
Pencerede sigara içen 14 yaşındaki kız pencereden düştü
Pencerede sigara içen 14 yaşındaki kız pencereden düştü
İznik’te korkutan yangın
İznik’te korkutan yangın
Masterchef 1 Eylül Mavi Takım kaptanı ve takımlar belli oldu
Masterchef 1 Eylül Mavi Takım kaptanı ve takımlar belli oldu