Pencereden düşen lise öğrencisi Beril kurtarılamadı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Pencereden düşen lise öğrencisi Beril kurtarılamadı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde eğitim gördüğü lisenin 1'inci katında pencereden düşen Beril S., hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı Serdar Mahallesi'ndeki Muammer Dereli Fen Lisesi'nde meydana geldi. 10'uncu sınıf öğrencisi 16 yaşındaki Beril S., henüz bilinmeyen bir nedenle okulun 1'inci katındaki pencereden düştü.

Kızın düştüğünü görenlerin ihbarıyla okula polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Olay yerindeki ilk müdahale sonrası Beril S. önce İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Kocaeli Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan Beril S. kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Liseli Beril pencereden düştü, kurtarılamadı

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