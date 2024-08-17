Pendik-Sabiha Gökçen bağlantı yolunda kaza

Kaza, saat 16.00 sıralarında Pendik Kurtköy mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 DFK 432 plakalı otomobilin sürücüsü, Kurtköy yönüne seyir halindeyken direksiyon kontrolünü kaybederek yol üzerindeki bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, kırılan bariyerlerin altında kaldı.

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ve yanındaki kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle Sabiha Gökçen bağlantı yolunda Kurtköy istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Otomobilin çekiciyle kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polis, kazanın nedenini belirlemek için inceleme başlattı.