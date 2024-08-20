Pendikli Forrest Gump olarak tanınan Selami Salman evinde ölü bulundu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Pendikli Forrest Gump olarak tanınan Selami Salman evinde ölü bulundu

Her gün Tuzla -Maltepe arasınca kilometrelerce yürüyen Pendikli Forrest Gump Selami Salman, evinde ölü bulundu.

İstanbul’un Pendik ilçesinde yaşayan Selami Salman, uzun yıllardır D100 karayolunda Tuzla ile Maltepe arasında her gün kilometrelerce yürümesiyle tanınıyordu. Her gün yolculuk yapan sürücüler tarafından sıkça görülen Salman, sosyal medyada ve basında da yer almıştı.

Ancak son iki gündür Salman’dan haber alınamıyordu. Yakınları tarafından yapılan kayıp ihbarı sonrası polis ekipleri tarafından başlatılan arama çalışmaları, Salman’ın Pendik, Kavakpınar Mahallesi’ndeki evinde sonuçlandı. Akşam saatlerinde eve ulaşan ekipler, Salman’ı ölü olarak buldu.

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Olay yerinde yapılan ilk incelemelerin ardından Salman’ın naaşı, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Polis ekipleri, ölümün ardındaki olası nedenleri araştırmak üzere detaylı bir inceleme başlattı. Salman’ın ani kaybı, onu tanıyanlar arasında büyük bir üzüntüye neden oldu.

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İstanbul E-5 karayolu üzerinden Tuzla ile Maltepe arasında her gün kilometrelerce yürüyen Selami Salman’ın annesi Medine Salman, oğlunun genç yaşlarda neşeli biri olduğunu ancak nişanının bozulması ve geçirdiği kazanın ardından psikolojisinin bozulduğunu belirtmişti. Nişan sonrası yürüyüş alışkanlığı edinen Salman, kafa yaralanmasına rağmen bu alışkanlığını sürdürerek her gün E-5 karayolunda uzun mesafeler yürüyordu.

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