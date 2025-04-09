Pendikspor, Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti

Kaynak: İHA
Pendikspor, Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti

Trendyol 1. Lig'de Pendikspor, sahasında MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti. Özdemir ve Eze'nin golleriyle kazanılan maçta Ankaragücü'nün tek golünü Kwabena attı.

Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Pendikspor, sahasında konuk ettiği MKE Ankaragücü'nü 2-1'lik skorla mağlup etti.

MAÇIN KRİTİK ANLARI

13. dakikada Kwabena'nın kafa golüyle Ankaragücü öne geçti

18. dakikada Mesut Özdemir'in golüyle Pendikspor beraberliği yakaladı

34. dakikada Eze'nin kafa golüyle Pendikspor öne geçti

85. dakikada Mert Çetin'in vuruşunda kaleci Emre kritik kurtarış yaptı

KADROLAR VE DEĞİŞİKLİKLER
Pendikspor'da:

Alpaslan Öztürk (49' Tarık Tekdal)

Bekir Karadeniz (76' Samet Asatekin)

Del Valle (76' Furkan Doğan)

Kitsiou (89' Mete Kaan Demir)

Topalli (90' Mustafa Pektemek)

MKE Ankaragücü'nde:

Erten Ersu (67' Görkem Cihan)

Emre Gültekin (67' Laura)

Cephas (81' Ali Kaan Güneren)

İSTATİSTİKLER
Sarı kartlar:

Pendikspor: Berkay Sülüngöz, Topalli, Eze

MKE Ankaragücü: Mert Çetin

Hakemler: Ömer Faruk Turtay (Orta), Mahmut Gülle ve Baykal Tuna (Yan hakemler)

Son Haberler
CHP'nin olağanüstü kurultayı hakkında karar! İptal edilmesi istenmişti
CHP'nin olağanüstü kurultayı hakkında karar! İptal edilmesi istenmişti
Körfezli taekwondocu Hamza Uzun Genç, Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek
Körfezli taekwondocu Hamza Uzun Genç, Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek
Muşspor ve Plevnespor'lu oyuncu PFDK'ya sevk edildi
Muşspor ve Plevnespor'lu oyuncu PFDK'ya sevk edildi
Pendikspor, Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti
Pendikspor, Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti
Boluspor, Sakaryaspor'u 3-1 mağlup etti
Boluspor, Sakaryaspor'u 3-1 mağlup etti