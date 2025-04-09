Pendikspor, Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti

Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Pendikspor, sahasında konuk ettiği MKE Ankaragücü'nü 2-1'lik skorla mağlup etti.
MAÇIN KRİTİK ANLARI
13. dakikada Kwabena'nın kafa golüyle Ankaragücü öne geçti
18. dakikada Mesut Özdemir'in golüyle Pendikspor beraberliği yakaladı
34. dakikada Eze'nin kafa golüyle Pendikspor öne geçti
85. dakikada Mert Çetin'in vuruşunda kaleci Emre kritik kurtarış yaptı
KADROLAR VE DEĞİŞİKLİKLER
Pendikspor'da:
Alpaslan Öztürk (49' Tarık Tekdal)
Bekir Karadeniz (76' Samet Asatekin)
Del Valle (76' Furkan Doğan)
Kitsiou (89' Mete Kaan Demir)
Topalli (90' Mustafa Pektemek)
MKE Ankaragücü'nde:
Erten Ersu (67' Görkem Cihan)
Emre Gültekin (67' Laura)
Cephas (81' Ali Kaan Güneren)
İSTATİSTİKLER
Sarı kartlar:
Pendikspor: Berkay Sülüngöz, Topalli, Eze
MKE Ankaragücü: Mert Çetin
Hakemler: Ömer Faruk Turtay (Orta), Mahmut Gülle ve Baykal Tuna (Yan hakemler)