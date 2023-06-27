Pendikspor Beşiktaş ve Galatasaray'dan transfer yapacak. Osman Özköylü'den flaş açıklama

Süper Lig'in yeni ekibi Pendikspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Özköylü, Emre Taşdemir ve Welinton ile anlaştıklarını dile getirdi.

Pendikspor Beşiktaş ve Galatasaray'dan transfer yapacak. Osman Özköylü'den flaş açıklama

Samsunspor ve Çaykur Rizespor'dan sonra Süper Lig'e adını yazdıran üçüncü takım olan Pendikspor'un teknik direktörü Osman Özköylü, transfer açıklamasında bulundu.

EMRE VE WELİNTON TAMAM
Radyospor'a konuşan Özköylü "Galatasaray'dan ayrılan Emre Taşdemir ile resmi sözleşme imzaladık. Beşiktaş'tan ayrılan Welinton ve daha önce ülkemizde Alanyaspor'da oynayan Georgios Tzavellas ile anlaştık" ifadelerini kullandı.

İKİ OYUNCU DA AYRILMIŞTI
Galatasaray forması giyen Emre Taşdemir ile Beşiktaş'ın stoperi Welinton'ın sözleşmesi sona ermiş ve iki oyuncu da takımlarından ayrılmıştı.

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