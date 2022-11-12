Pendikspor Bodrumspor'u topa tuttu

TFF 1. Lig'de zirve yarışı yapan Pendikspor ile Bodrumspor, Pendik'te karşı karşıya geldi.
Karşılaşma boyunca üstün oynayan ev sahibi takım sahadan 3-0 galip ayrıldı.
Pendikspor'un gollerini 13. dakikada Regattin, 19. dakikada Kappel, 30. dakikada da Thuram attı.
Pendikspor, 37. dakikada Regattin ile penaltı atışından yararlanamadı.
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