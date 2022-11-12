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Pendikspor Bodrumspor'u topa tuttu

TFF 1. Lig'de zirve yarışı yapan iki takımın mücadelesinde kazanan Pendikspor oldu

Haber Giriş: 12 Kasım 2022 Cumartesi - 15:58
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Pendikspor Bodrumspor'a fark attı

Pendikspor Bodrumspor'u topa tuttu
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TFF 1. Lig'de zirve yarışı yapan Pendikspor ile Bodrumspor, Pendik'te karşı karşıya geldi.

Karşılaşma boyunca üstün oynayan ev sahibi takım sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Pendikspor'un gollerini 13. dakikada Regattin, 19. dakikada Kappel, 30. dakikada da Thuram attı.

Pendikspor, 37. dakikada Regattin ile penaltı atışından yararlanamadı.

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