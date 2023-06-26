Pendikspor Galatasaray'ın yıldızının peşinde

Yeni sezonda Süper Lig'de mücadele edecek olan Pendikspor, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara başladı.

İstanbul ekibi, Galatasaray'ın Rumen oyuncusu Cicaldau'yu renklerine bağlamak istiyor.

PENDİKSPOR ISRARCI

Pendikspor2un Cicaldau'yu kiralama konusunda oldukça ısrarcı olduğu ve tüm maaşını karşılamaya hazır olduğu kaydedildi.

Galatasaray ise geçen sezon Al Ittihad'a kiraladığı Cicaldau'yu iyi bir rakama göndermek istiyor.

Geçen sezon BAE ekibiyle 30 maça çıkan Cicaldau, 5 gol atarken 7 asist yaptı.

(Fanatik)