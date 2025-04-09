Pendikspor'da play-off hedefi: "Neden olmasın?"

Kaynak: İHA
Pendikspor'da play-off hedefi: "Neden olmasın?"

Pendikspor, Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ederek play-off hedeflerini canlı tuttu. Yardımcı Antrenör İlhan, "Bir seri yaparsak neden play-off olmasın?" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup eden Pendikspor'un Yardımcı Antrenörü Metin İlhan, zorlu geçen maçın ardından play-off hedeflerini açıkladı.

MAÇIN ARDINDAN KRİTİK AÇIKLAMALAR
Pendikspor Teknik Heyeti'nden Metin İlhan:
"Zor bir maçtı, üç puanla bitirdik. Çok mutluyuz. Kaybedilecek puanlarla alt sıralarda kalmaya devam edecektik. Şimdi hedef değişti."
"Bir seri yapabilirsek neden play-off olmasın? Ekip halinde hedefimiz bu. Başaracak kadroya sahibiz."

LİGDE DURUM
Pendikspor, aldığı bu önemli galibiyetle play-off hedeflerini canlı tutarken, Ankaragücü karşısında gösterdiği performansla dikkat çekti.

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