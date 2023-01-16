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Pendikspor Erzurum'a 90+4'te yakalandı

Pendikspor, Erzurumspor'la berabere kaldı.

Haber Giriş: 16 Ocak 2023 Pazartesi - 22:23
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Pendikspor-Erzurum FK: Nefes kesen maç

Pendikspor Erzurum'a 90+4'te yakalandı
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Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında Pendikspor ile Erzurumspor FK 1-1 berabere kaldı.

Bu sonuçla ligde 7. beraberliğini yaşayan Pendikspor, puanını 31'e çıkardı ve haftayı 6. sırada tamamladı. Bu sezon 6. kez berabere kalan ve puanını 21'e yükselten Erzurumspor FK ise 14. basamakta yer aldı.

Stat: Pendik

Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Gökhan Memişoğlu, Gökmen Baltacı

Pendikspor: Burak Öğür, Berkay Sülüngöz, Tarık Tekdal, Hasan Hatipoğlu (Dk. 46 Aosman), Hasan Kılıç, Erdem Özgenç, Ahmet Ildız (Dk. 71 Mesut Özdemir), Regattin, Ferhat Öztorun, Kappel (Dk. 71 Oğulcan Çağlayan), Thuram (Dk. 89 Ahmet Yazar)

Erzurumspor FK: Göktuğ Bakırbaş, Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu, Yakup Kırtay, Cengizhan Bayrak, Estrela, Shala (Dk. 78 Alican Özfesli), Sefa Akgün, Muhammed Furkan Özhan (Dk. 63 Olanare), Ufuk Budak (Dk. 84 Bergdich), Eren Tozlu

Goller: Dk. 65 Ahmet Ildız (Pendikspor), Dk. 90+4 Eren Tozlu (Penaltıdan) (Erzurumspor FK)

Sarı kart: Dk. 18 Hasan Hatipoğlu (Pendikspor)

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