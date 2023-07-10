Pendik’te 2 aile arasında miras kavgası. 4 ölü 2 yaralı

Pendik’te iki aile arasında çıkan miras kavgasında 4 kişi hayatını kaybederken 2 kişi yaralandı.

Pendik’te 2 aile arasında miras kavgası. 4 ölü 2 yaralı

İstanbul Pendik’te miras nedeniyle aile içinde çıkan silahlı kavgada Osman Özkul (51), Dilek Özkul (45), Efe Burak Özkul (25) ve Zafer Öztürk (48) hayatını kaybetti.

Çamlık Mahallesi Meşe Sokak’taki bir sitede oturan ailenin fertleri arasında önceki gün 19.00 sıralarında otoparkta miras nedeniyle tartışma başladı. Tartışmanın büyümesiyle Ö.Ö., silahıyla aile üyelerine kurşun yağdırdı. Kurşunların isabet ettiği Osman Özkul, Dilek Özkul, Efe Burak Özkul ve Zafer Öztürk hayatını kaybetti. Yaralanan Meltem Müzdelife Öztürk (35) ise hastaneye kaldırıldı. 4 kişinin cansız bedenleri otopsi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

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Olayın yaşandığı sitenin yöneticisi Nihat Kaplan, “Ben bu sitenin 10 yıla yakın yöneticisi olduğum için ufak tefek sıkıntıları ara ara duyuyordum. Miras davası. Onlar kendi aralarında ayrılmışlar. Mal paylaşımından dolayı sıkıntı yaşıyorlardı. Evdeyken silah seslerini duydum.

Sitenin otoparkına koştum. Gittiğimde orada birbirine vuruyorlardı. Ben 2 kişiyi tutabildim. Bu arada silah patlıyordu. Sonra güvenliğe koştum emniyet birimlerine haber vermek için. Emniyet mensupları geldikten sonra otoparka gittik beraber. Hepsi yerde kanlar içinde yatıyordu” dedi.

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