Pendik'te 3 katlı bina alev alev yandı

Kaynak: DHA
Pendik'te 3 katlı bina alev alev yandı

Pendik'te 3 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası kontrol altına alınan yangını vatandaşlar cep telefonu kamerasıyla anbean kaydetti.

Pendik Çamçeşme Mahallesi Ayan Sokak'ta bulunan 3 katlı bir binanın çatı katında saat 20.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa süre içerisinde büyüyen yangın, tüm çatıyı kapladı. Vatandaşların ihbarı sonrası bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangın çıkan çatıya köpüklü su ile müdahale ederek yan binaya sıçramasına engel oldu. Polis ekipleri ise sokakta güvenlik önlemleri alarak, sokağı araç ve yaya trafiğine kapattı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmalardan sonra yangın tamamen kontrol altına alındı.

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