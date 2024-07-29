Pendik’te 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı

Olay, Pendik'in Çamçeşme Mahallesi Kemalpaşa Caddesi'nde akşam saat 20.00 civarında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı başlayan yangın kısa sürede çatıyı tamamen sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren yoğun çalışması sonucunda alevler kontrol altına alındı ve söndürüldü. Yangın nedeniyle apartmandaki sakinler polis tarafından tahliye edildi. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan inceleme sürüyor.