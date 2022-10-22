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Pendik’te alacak verecek meselesinde kan aktı: 1 ölü, 2 yaralı

Pendik'te iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada yoldan geçen 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Haber Giriş: 22 Ekim 2022 Cumartesi - 04:27
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Pendik’te alacak verecek meselesinde kan aktı: 1 ölü, 2 yaralı

Pendik’te alacak verecek meselesinde kan aktı: 1 ölü, 2 yaralı
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Olay, saat 20.00 sıralarında Şeyhli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Silahlı kavgada kaldırımda yürüyen Şahset Beştaş isimli vatandaş kurşunların hedefi olurken, çatışan grup arasından da 2 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak yolu trafiğe kapattı. Sağlık ekipleri yaralı Şahset Beştaş'a olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirerek Pendik Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralı şahıs yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Bir diğer yaralı Umut C.K. isimli şahsın ise hayati tehlikesinin devam ediyor.

Olay yerinde polislerin yapılan incelemelerin devamında İsmail A. ve Adem A. isimli şahısların olay yerinden yaya olarak kaçtılar. Şahıslar kısa süre sonra polis ekipleri tarafından yakalandı. Polis ekiplerinin yaptığı görüşmelerde ve incelemelerin devamında olayın Şerafettin K. ve İsmail A. arasında alacak verecek meselesi olduğu ve İsmail A. , Adem A.ve Yavuz Ş. isimli şahısların Şerafettin K. Ve Umut C.K. isimli şahıslarla ettikleri kavganın büyümesi sonucunda silah ile birbirlerine ateş ettikleri tespit etti. Şahset Bektaş isimli şahsın ise olay yerinden tesadüfen geçmekte olan bir şahıs olduğu belirlenmiştir.

Olayı gören mahalle sakini Metehan K. ise yaptığı açıklamada, "2 kişi arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce silahlı kavgaya dönüştü. Yoldan geçerken 1 kişi yerde yatıyordu. 1 kişi de yaralı haldeydi. Yaralılardan 1 kişi ölmüş” diye konuştu. (İHA)

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