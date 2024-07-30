Pendik'te arabasını hatalı park eden gurbetçiye ders gibi not bıraktılar

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Pendik'te arabasını hatalı park eden gurbetçiye ders gibi not bıraktılar

İstanbul Pendik'te hatalı park eden bir gurbetçinin aracına bırakılan not, kısa sürede gündem oldu. Araç camına sıkıştırılan kağıtta, "Geldiğin ülkede de böyle park edebilir misin? Hainlik sadece toprak bütünlüğüne saldırı değildir. Kurallara bağımsız uymaktır" yazılıydı.

İstanbul Pendik'te park yerlerine hatalı ya da düşüncesizce park edilen araçlar, otomobil sahipleri arasında tepkilere yol açıyor. Son örnek, bir otoparka hatalı park eden bir gurbetçi vatandaşın aracında yaşandı.

NOT CAMA SIKIŞTIRILDI

Hatalı park eden araç sahibi, diğer sürücülerden birinin aracının camına bıraktığı notla karşılaştı. Notta, "Geldiğin ülkede de böyle park edebilir misin? Hainlik sadece toprak bütünlüğüne saldırı değildir. Kurallara bağımsız uymaktır" ifadeleri yer aldı.

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Kağıt, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Söz konusu nota bakan bir kez daha baktı.

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