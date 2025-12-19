Yangın, 03.40 sıralarında Sülüntepe Mahallesi Risale Sokak’ta bulunan 10 katlı binanın 3’üncü katında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle 3’üncü kattaki dairede başlayan yangın büyüyerek diğer dairelere de sirayet etti.

İhbar üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı.

CAN KAYBI VEYA YARALANAN OLMADI

Olayda can kaybı ve yaralanma olmadığı öğrenildi. Yangın nedeniyle bütün mahalle sokağa dökülürken ekipler binada mahsur kalanları tahliye etti.

Yangının söndürülmesinin ardından ekipler olay yerinden ayrıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.