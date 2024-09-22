Pendik’te bir kadın denize düştü

Pendik sahilinde yaşanan bir olayda, denize düşen bir kadın çevredeki bir vatandaş tarafından kurtarıldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Pendik sahilinde meydana geldi. İddiaya göre, sahilde yürüyüş yapan G.K. isimli kadın, dengesini kaybederek denize düştü. Durumu fark eden bir vatandaş, hemen denize atlayarak kadını kurtarmak için harekete geçti. Denizde sürüklenen kadına yüzerek ulaşan vatandaş, kadını kıyıya çıkarmayı başardı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, G.K.'ya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Boğulma tehlikesi atlatan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ayrıca, kadının kurtarılma anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.