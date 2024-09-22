Pendik’te bir kadın denize düştü

Kaynak: İHA
Pendik’te bir kadın denize düştü

Pendik'te denize düşen bir vatandaş olay sırasında orada bulunan başka bir vatandaş tarafından kurtarıldı.

Pendik sahilinde yaşanan bir olayda, denize düşen bir kadın çevredeki bir vatandaş tarafından kurtarıldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Pendik sahilinde meydana geldi. İddiaya göre, sahilde yürüyüş yapan G.K. isimli kadın, dengesini kaybederek denize düştü. Durumu fark eden bir vatandaş, hemen denize atlayarak kadını kurtarmak için harekete geçti. Denizde sürüklenen kadına yüzerek ulaşan vatandaş, kadını kıyıya çıkarmayı başardı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, G.K.'ya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Boğulma tehlikesi atlatan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ayrıca, kadının kurtarılma anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Son Haberler
Gazze’de can kaybı 41 bin 431’e yükseldi
Gazze’de can kaybı 41 bin 431’e yükseldi
Netanyahu: “Hizbullah’ı hayal bile edemeyeceği bir dizi saldırıyla vurduk”
Netanyahu: “Hizbullah’ı hayal bile edemeyeceği bir dizi saldırıyla vurduk”
Güney Kore'de aşırı yağışlar can aldı
Güney Kore'de aşırı yağışlar can aldı
Beşiktaş: 3 - Aras Kargo: 2
Beşiktaş: 3 - Aras Kargo: 2
Diyarbakır’da fırtına hayatı olumsuz etkiledi
Diyarbakır’da fırtına hayatı olumsuz etkiledi