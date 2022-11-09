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Pendik’te bir polis memuru intihar etti

Pendik’te polis memuru A.A, evinde silahla kendini vurarak intihar etti.

Haber Giriş: 9 Kasım 2022 Çarşamba - 23:16
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Pendik’te bir polis memuru intihar etti

Pendik’te bir polis memuru intihar etti
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İstanbul'un Pendik ilçesinde bir polis yaşamına son verdi.

Dün akşam saatlerinde meydana gelen olaya göre, Kartal’da görev yapan ve Pendik’te ikamet eden polis memuru A.A, iddiaya göre evde kendisini silahla başından vurarak intihar etti.

İHA'nın haberine göre, silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerinde inceleme yatı. A.A.’nın bir süredir ailevi sorunlar yaşadığı iddia edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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