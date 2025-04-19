Pendik'te dehşet: Başkasıyla evlenen eski eşini katletti

İstanbul'un Pendik ilçesinde 18 Nisan Cuma sabahı saat 08.50 sıralarında yaşanan dehşette Özbekistan uyruklu Rustom A., eski eşi Vasılahon Usmanova'yı sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü.

DEFALARCA KEZ BIÇAKLADI

12 Mart'ta Türkiye'ye giriş yaptığı belirlenen Rustom A., sabah saatlerinde Usmanova’nın Merdan Sokak'taki bir sitede bulunan evine gitti. Aralarında daha önce yaşanan sorunların yanı sıra Usmanova'nın bir Türk vatandaşıyla evlenmesi nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede şiddete dönüştü. Tartışma sırasında Rustom A., eski eşini apartmanın giriş katına kadar sürükledi ve burada sırtından 6 kez bıçaklayarak ağır yaraladı.

KADIN KURTARILAMADI

Komşuların çığlıkları üzerine olay yerine çağrılan polis ve sağlık ekipleri, ağır yaralı halde bulunan Usmanova’yı hastaneye kaldırdı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cinayet zanlısı olay yerinden kaçarken, polis ekipleri kısa sürede Rustom A.’nın izini sürdü. Yapılan çalışmalar sonucu zanlının, olay yerine yakın bir metruk binada saklandığı tespit edildi ve burada kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

BİR AY UZAKLAŞTIRMA ALDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Olayın ardından edinilen bilgilere göre, Vasılahon Usmanova’nın sadece bir hafta önce, 11 Nisan’da eski eşi hakkında “kasten yaralama” suçundan şikâyette bulunduğu ve hakkında bir aylık uzaklaştırma kararı aldırdığı ortaya çıktı.

"KADINI GÖZÜMÜN ÖNÜNDE BIÇAKLADI"

Yaşanan trajedinin görgü tanıklarından Nur Telsaran, sabah saatlerinde çığlıklarla uyandığını belirterek şunları anlattı:

Yabancı biri olduğunu fark ettim, kadını apartmanın birinci katından sürükleye sürükleye aşağı indirdi. Burada, tam gözümün önünde, kadını defalarca bıçakladı. 'Bırak kadını!' diye bağırdık ama dinlemedi. Kadın galiba yeni evlenmişti, eski kocası da bu durumu kabul edememiş. Bir hafta önce de tehdit edildiğini söyleyip şikayette bulunmuş zaten. Ne yazık ki kurtaramadık.

"MAHALLE ALARMA GEÇTİ"

Olayın yaşandığı saatlerde dışarıda olan bir diğer mahalle sakini Ömer Yıldırım ise şunları söyledi:

Sabah çocuğumu okula bırakıp eve döndüğümde sokakta büyük bir hareketlilik vardı. Ambulanslar, polis araçları… Sonradan öğrendik ki komşumuz, eski eşi tarafından bıçaklanarak öldürülmüş. Zanlı hemen yakınımızdaki boş bir binaya saklanmış, polis kısa sürede yakalamış.

Cinayet anı sonrası, zanlının olay yerinden kaçarken güvenlik kameralarına yakalandığı da öğrenildi.