Pendik’te drift yapan sürücü tespit edildi. Ceza yazıldı, ehliyetine el konuldu

Düzenleme: Kaynak: İHA

Pendik’te bir sürücü trafiğe kapalı alanda drift yaptı. O anları sosyal medyadan paylaşan sürücüye 46 bin lira para cezası kesildi. Sürücünün ehliyetine el konuldu.

Pendik, Çamlık Mahallesi'nde 04 Ocak Cumartesi günü bir otomobil sürücüsünün trafiğe kapalı otoparkta drift yaptığı anlar sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.

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Görüntüleri inceleyen İstanbul emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, plaka bilgilerinden sürücü Ş.Y.'ye ulaşarak cezai işlem uyguladı.

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2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu "drift atmak" maddesinden sürücüye 46 bin 392 lira idari para cezası kesilirken ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu. Araç trafikten 2 ay süreyle menedildi.

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