Pendik’te drift yapan sürücü tespit edildi. Ceza yazıldı, ehliyetine el konuldu

Pendik, Çamlık Mahallesi'nde 04 Ocak Cumartesi günü bir otomobil sürücüsünün trafiğe kapalı otoparkta drift yaptığı anlar sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.
Görüntüleri inceleyen İstanbul emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, plaka bilgilerinden sürücü Ş.Y.'ye ulaşarak cezai işlem uyguladı.
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu "drift atmak" maddesinden sürücüye 46 bin 392 lira idari para cezası kesilirken ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu. Araç trafikten 2 ay süreyle menedildi.