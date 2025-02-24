Pendik’te duvarlarından çatlama sesi geldi! 3 katlı bina tahliye edildi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Pendik’te duvarlarından çatlama sesi geldi! 3 katlı bina tahliye edildi

Pendik'te 3 katlı bir bina, duvarlarından çatlama sesi duyulması üzerine tahliye edildi.

Pendik'te 3 katlı bir bina, duvarlarından çatlama sesi duyulması üzerine tahliye edildi.

Pendik Esenyalı Mahallesi Hafızlar Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın yanından geçen bir vatandaş iddiaya göre, duvarlarından ses geldiğini fark etti. Vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve zabıta ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucunda kolonlarında çatlak olduğu tespit edilen bina çökme riskine karşı boşaltıldı. Binada yaşayan vatandaşlar tahliye edildi. Polis ekiplerin bina çevresine şerit çekerek güvenlik önlemi aldığı görüldü.

Bina sakinlerinden Arif Yılmaz, "Binadan ses geliyor diye ihbar etmişler. Biz içinde oturuyoruz, bir şey duymadık. 4 senedir oturuyorum. Sabah 9.30 gibi çıkardılar bizi. Ne yapacağımızı bilmiyoruz" dedi. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.

Pendik’te duvarlarından çatlama sesi geldi! 3 katlı bina tahliye edildi

Pendik’te duvarlarından çatlama sesi geldi! 3 katlı bina tahliye edildi

Pendik’te duvarlarından çatlama sesi geldi! 3 katlı bina tahliye edildi

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