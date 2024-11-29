Pendik'te eşinin kaçtığı adamı sokak ortasında öldürdü

Düzenleme: Kaynak: DHA

Pendik'te eşinin sevgilisi olduğunu iddia ettiği adamı sokakta gören İ.G, tabancayla ateş açtı. Açılan ateş sonrası A.Z., hayatını kaybederken arkadaşı A.T. ise yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Esenler Mahallesi, Rıfat Ilgaz Caddesi'nde saat 16.30 sularında gerçekleşti. Aktarılan bilgilere göre 55 yaşındaki İ.G., eşinin kendisini terk ederek birlikte yaşamaya başladığı 51 yaşındaki A.Z.'yi sokakta gördü. Koşarak husumetlisinin yanına giden İ.G., silahla A.Z.'ye defalarca ateş açtı.

istanbul-pendikte-esinin-sevgilisi-old-446461-131895.jpg

Sırtından vurulan A.Z. yere yığılırken o sırada sohbet ettiği arkadaşı A.T. de kurşunlardan nasibini alarak hafif yaralı olarak kuyumcuya sığındı. Şüpheli ise olay yerinden koşarak kaçtı.

istanbul-pendikte-esinin-sevgilisi-old-446462-131895.jpg

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan A.Z. tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Yapılan çalışmalarda şüpheli İ.G. yakalanarak gözaltına alınırken o anlar ise anbean güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Son Haberler
T.C. Büyükçekmece İcra Dairesi'nden
T.C. Büyükçekmece İcra Dairesi'nden
O NAS geri gelecek!
O NAS geri gelecek!
Kurtar bizi ……….(!)
Kurtar bizi ……….(!)
Tarım Bakanı Yumaklı; Bu domatesleri yer misiniz?
Tarım Bakanı Yumaklı; Bu domatesleri yer misiniz?
‘Can Borcu’ görücüye çıktı
‘Can Borcu’ görücüye çıktı