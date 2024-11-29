Pendik'te eşinin kaçtığı adamı sokak ortasında öldürdü

Olay, Esenler Mahallesi, Rıfat Ilgaz Caddesi'nde saat 16.30 sularında gerçekleşti. Aktarılan bilgilere göre 55 yaşındaki İ.G., eşinin kendisini terk ederek birlikte yaşamaya başladığı 51 yaşındaki A.Z.'yi sokakta gördü. Koşarak husumetlisinin yanına giden İ.G., silahla A.Z.'ye defalarca ateş açtı.

Sırtından vurulan A.Z. yere yığılırken o sırada sohbet ettiği arkadaşı A.T. de kurşunlardan nasibini alarak hafif yaralı olarak kuyumcuya sığındı. Şüpheli ise olay yerinden koşarak kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan A.Z. tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Yapılan çalışmalarda şüpheli İ.G. yakalanarak gözaltına alınırken o anlar ise anbean güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.